Düzce Ağaköyü'nde dereye düşen eşek, vinçli kurtarmada sahibini görünce koştu - Son Dakika
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Düzce Ağaköyü'nde dereye düşen eşek, vinçli kurtarmada sahibini görünce koştu

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Düzce Ağaköyü\'nde dereye düşen eşek, vinçli kurtarmada sahibini görünce koştu
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Düzce'nin Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'ne düşen eşek, itfaiye ve vatandaşların vinçle kurtarma çalışması sırasında sahibini fark etti. Eşek, dere içinde hızla ilerleyerek sahibinin bulunduğu noktaya yöneldi; bu anlar tanıkların dikkatini çekti.

Düzce'de dereye düşen eşeği vinçle kurtarma çalışması yapılırken, eşek sahibini görünce ona koştu.

Olay, Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'nde meydana geldi. Dereye düşen eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vinç yardımıyla kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada sahibini fark eden eşek, dere içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Sahibinin bulunduğu noktaya doğru giden eşeğin bu hareketi, kurtarma çalışmalarına tanıklık edenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Ağaköyü'nde dereye düşen eşek, vinçli kurtarmada sahibini görünce koştu - Son Dakika
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