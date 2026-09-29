Düzce Akçakoca'da yağışla kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Akçakoca'da yağışla kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca\'da yağışla kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Akçakoca kara yolu Şifalısu mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgede trafik kontrollü sağlandı ve araçta maddi hasar oluştu.

Akçakoca kara yolunda kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücüsü yaralandı.

Düzce Akçakoca kara yolu Şifalısu mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle tır aracı kaza yaptı. 06 BAR 967 plakalı çekici, yolun kaygan ve yağışlı olması nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak makasladı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiYaralanmaAkçakoca3. SayfaOtomobilTrafikGüncelDüzceKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
17:03
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999’da görmüştük
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 19:19:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da yağışla kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei