Düzce Akçakoca\'da yağışla kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücü yaralandı

Akçakoca kara yolunda kayganlaşan yolda tır makasladı, sürücüsü yaralandı.

Düzce Akçakoca kara yolu Şifalısu mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle tır aracı kaza yaptı. 06 BAR 967 plakalı çekici, yolun kaygan ve yağışlı olması nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak makasladı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.