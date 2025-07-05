Düzce Belediyesi 2025 İlk Yarısında 655 İnşaat Ruhsatı Düzenledi

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2025 yılının 6 aylık döneminde 655 adet inşaat ruhsatı düzenlenirken, 8 adet yıkım ruhsatı düzenlendi. Ayrıca 161 kaçak yapı için 8 milyon 868 bin TL idari para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mücavir alan sınırları içerisinde şehirleşme noktasında Düzce'nin gelişim, değişim ve dönüşümünü doğrultusunda ortaya koyduğu vizyoner çalışmalarını sürdürüyor.

18. madde uygulamaları 40 mahallede sürüyor

Çalışmalarını 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre yürüten ve kurduğu 15 servis ile Düzce'ye hizmet veren müdürlüğün 18. madde uygulama servisi tarafından, 18. madde uygulamaları kapsamında 40 mahallede toplam bin 546 dönüm büyüklüğündeki alan üzerinde bu uygulamalarını yürütmeye devam ediyor.

665 inşaat ruhsatı verildi

1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasını kapsayan ilk 6 aylık dönemde 665 adet inşaat ruhsatı düzenleyen müdürlük, ayrıca 8 adet yıkım ruhsatı düzenledi. İskan Servisi tarafından mesken ve işyerlerine yönelik yapı kullanım izinleri ile ilgili 288 adet belge hazırlayan müdürlük, aynı dönemde bin 7 adet bağımsız bölüm meskeni verdi.

Kaçak yapılara ceza kesilmeye devam ediyor

Aykırı yapılaşmalarla da mücadelesini sürdüren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı Servisi, encümen kararı doğrultusunda 161 kaçak yapı hakkında işlem başlatırken, 8 milyon 868 bin TL idari para cezası uyguladı. Metruk binalar başta olmak üzere 552 adet yapının yapı denetimini takip eden müdürlük, yapı müteahhitleri, şantiye şeflerinin istifaları ile ilgili yazışmaları yaparak ilgililerine ulaştırılmasını sağladı.

Zemin etütleri detaylı kontrol ediliyor

Müdürlüğe bağlı görev ifa eden Zemin Etüt Servisi tarafından söz konusu süreçte, 251 adet zemin etüt raporu ön incelemesi tamamlanırken, 236 adet raporun ise onaylanması sağlandı. Mücavir alan içerisinde gerçekleştirilen bin 433 adet sondaj çalışmasını da kontrol eden müdürlük, bin 544 jeofizik ölçüm, 236 adet sondaj-sismik veri kaydı yaptı.

Asansör denetimleri sürüyor

Mekanik Proje Kontrol Birimi, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 590 adet sıhhi tesisat proje ve tadilatı, kalorifer tesisat proje ve tadilatı, kalorifer ısı kaybı hesapları ve tadilatı ile ısı yalıtım hesapları ve tadilatları ile 307 adet havalandırma tesisatı projesi ve tadilatı, 28 yangın tesisatı projesini inceleyerek onayladı. Birim, ayrıca 53 adet asansör uygulama projesinin incelenerek onaylanmasını sağlarken, 45 asansörün ise kullanıma uygun olmaması nedeniyle mühürlemesini yaptı. 2025 yılı asansör teknik kontrol ve ruhsat harcından gelen 2 milyon 79 bin 750 TL ise gelir olarak kaydedildi.

Müdürlük, rutin iş ve işlemlerinin yanında 153 Beyaz Masa'ya gelen taleplerin de doğru, hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi noktasında vatandaşlara 321 adet 2004 yılı öncesi harita bilgisi, imar durumu bilgisi, yol açma bilgisi, su ve kanalizasyon açma bilgisi ile ruhsat ve iskan bilgisi verdi. - DÜZCE