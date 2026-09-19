Düzce Belediyesi, başkan yardımcısı adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı

Düzce Belediyesi, başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan yardım parası talep edildiği yönündeki dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi, son günlerde bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, Düzce Belediyesi'nin herhangi bir nedenle vatandaşlardan para talep etmediği vurgulandı. Dolandırıcıların belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak vatandaşlardan yardım parası istediğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.

Düzce Belediyesi, vatandaşların kişisel bilgilerini veya paralarını talep eden şüpheli kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumlarda resmi kanallar üzerinden bilgi almalarının önemine dikkat çekildi.