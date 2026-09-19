Düzce Belediyesi, başkan yardımcısı adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Belediyesi, başkan yardımcısı adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, son günlerde başkan yardımcılarının adı kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Belediye, herhangi bir nedenle vatandaşlardan para talep etmediğini vurgulayarak şüpheli kişilere itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Düzce Belediyesi, başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan yardım parası talep edildiği yönündeki dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi, son günlerde bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, Düzce Belediyesi'nin herhangi bir nedenle vatandaşlardan para talep etmediği vurgulandı. Dolandırıcıların belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak vatandaşlardan yardım parası istediğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.

Düzce Belediyesi, vatandaşların kişisel bilgilerini veya paralarını talep eden şüpheli kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumlarda resmi kanallar üzerinden bilgi almalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Düzce BelediyesiDolandırıcılık3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu İşte muhtemel 11’ler
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:18:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, başkan yardımcısı adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement