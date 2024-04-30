Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024 Yılı İstatistiklerini Açıkladı

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 4 ayında bin 238 kez istasyondan çıkış yaptı. 328 yangına, 38 kazaya müdahale eden ekipler, eğitim çalışmaları ile de toplumun bilgilendirilmesine katkı sağladı.

Bölgenin güçlü itfaiye teşkilatlarından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yılın ilk 4 ayına ilişkin istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Düzce Merkez ve Bahçeşehir bölgesinde iki istasyonu kurulu bulunan, donanımlı 83 personeli ve 17 araçlık güçlü filosu ile Düzce halkının can ve mal güvenliğini korumak üzere 7 gün 24 saat görev yapan Düzce İtfaiyesi, bin 238 kez istasyonlardan çıkış yaptı.

328 yangın, 38 trafik kazasına müdahale eden Düzce İtfaiyesi, aktif olarak katıldığı olaylarda 53 kişiyi, 88 hayvanı kurtardı. Ayrıca 12 su tahliye ve 326 baca temizleme çalışması ile 46 ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

Çeşitli kurumlarla işbirliği içinde 7 tatbikat gerçekleştiren Düzce İtfaiyesi, 5 kamu kurum ve kuruluşu ile 16 okulda eğitimler düzenledi. Bu eğitimlerde 765 vatandaş ile bin 365 öğrenci, acil durumlara müdahale ile can ve mal güvenliği konularında bilgilendirildi. - DÜZCE