Düzce Belediyesi, Parktaki Bankları Yakarak İsyan Etti - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Parktaki Bankları Yakarak İsyan Etti

Düzce Belediyesi, Parktaki Bankları Yakarak İsyan Etti

Düzce Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarına konulan bankların tahtalarını söküp yakan vandallar, kamelyaların içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarına konulan bankların tahtalarını söküp yaktılar.

Düzce Belediyesi ekipleri tarafından parklara kamelyalar yaparak oturma bankları konuluyor. Vandallarda, Bahçeşehir Yeşil Vadi içerisinde oluşturulan oturma banklarını söküp kamelyanın içerisinde ateşe vererek ısınmaya kalktı. Vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine Zabıta ekipleri gelerek inceleme yaptı. Yetkililer "Unutmayın kamu malına zarar vermek hem suç, hem günahtır" uyarısı yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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