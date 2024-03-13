Düzce Belediyesi Seçim Afişlerini Kaldıracak

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Düzce Belediyesi ekipleri, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.

Düzce Valiliği görüntü kirliliği şikayeti ile gelen talepten görülen lüzum üzerine siyasi parti afişlerini kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını istedi. Seçim kurulu seçim sürecinin başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar şehrin farklı noktalarında yer alan siyasi parti afişlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Vatandaş şikayetinin değerlendirilmesi üzerine ilgili tüm kurumlara gönderilen yazıda Seçim Kurulu tarafından izin verilen alanlar dışına asılan afişlerin kaldırılması konusunda yazıyı işleme koydu.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz imzası ile yayımlanan yazıda "Vatandaş tarafından verilen dilekçe ile İstanbul Caddesinde aydınlatma direklerine asılan, D100 Karayolunda üst geçitlere ve köprülere asılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara ait afiş, pankart ve bayrakların çevre kirliliği oluşturduğundan ve vatandaşları rahatsız ettiğinden kaldırılmasının talep edildiği ilgi yazı ile bildirilmiştir. Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 24 Şubat 2024 tarih ve 2024/71 sayılı kararının 14. maddesinde geçen 'Seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş yada vatandaşlar tarafından 298 sayılı Kanunda belirtilen yerlerin dışına, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart ve parti bayrağı gibi malzemelerin asılmasının, yapıştırılmasının veya teşhirinin yasak olduğu aksi halde bu ilan ve reklamların kaldırılacağı ve masrafların ilgilisinden tahsil edileceğine, Belediyelerin aykırılıkların giderilmesi için araç, gereç ve personel sağlamakla yükümlü bulunduğuna' şeklindeki hükme istinaden; seçim kurulu kararında belirtilen yerlerin dışında kalan siyasi parti ve bağımsız adaylar tarafından asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen tüm malzemelerin kaldırılması, güvenlik ile ilgili Emniyet Müdürlüğünden personel talep edilmesi, sonucundan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususunu rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Yazının resmi makamlarca kabul edilmesi üzerine yasa çerçevesinde sorumlu kabul edilen Emniyet müdürlüğü refakatinde Düzce Belediyesi ekipleri tarafından zaman kaybetmeden yasak noktalardaki afiş ve pankartları kaldırmaya başladı. - DÜZCE