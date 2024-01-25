 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri iki gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 15 dilencinin üzerlerinde bulunan 3 bin 500 TL'lik haksız kazanca el konulurken, beş dilenciye ise toplam 6 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sosyal yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri adına kolluk görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi
25.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
Abone Ol

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri iki gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 15 dilencinin üzerlerinde bulunan 3 bin 500 TL'lik haksız kazanca el konulurken, beş dilenciye ise toplam 6 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sosyal yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri adına kolluk görevlerini aksatmadan yerine getiriyor. Müdürlük ekipleri, bu doğrultuda hareket ederek gerçekleştirdiği düzenli denetimler çerçevesinde şehir merkezini mesken tutan dilencilere göz açtırmıyor.

Kendilerini acındırarak, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere birçok noktada operasyon düzenleyen ekipler, 15 dilenciyi ele geçirdi. Zabıta Karakoluna götürülen 15 dilencinin 5'ine Kabahatler Kanunu gereğince 6 bin 900 TL idari yaptırım cezası uygulayan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 500 TL paraya da el koyarak kamuya aktarılmasını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi - Son Dakika


12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:18 Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement