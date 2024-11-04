Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 9 Aylık Faaliyet Raporunu Yayınladı

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı. Raporda denetimden, şikayet müdahalelerine yönetmelik düzenlemeden güvenlik hizmetlerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların detayları yer aldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar yürütülen çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu yayınladı. Müdürlük bünyesinde 556 yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi, 603 işyeri hakkında ise ruhsatı olmadığı gerekçesi ile tutanak tutularak 147'si kapatıldı. Denetimler kapsamında Beyaz Masa aracılığıyla gelen 3 bin 875 ihbar gerekli müdahaleler yapılarak sona erdirildi.

Düzce Hali ile Aziziye, Hamidiye, Koçyazı, Konuralp, Bahçeşehir ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan semt pazarı alanlarında Bin 232 esnaf ve üretici tezgahında denetim yapılarak mevzuata aykırı davranan 29 tezgah sahibine cezai işlem uygulanarak 19 tezgahın iptali sağlanmıştır.

Ayrıca 510 işyerinde hijyen, 279 işyerinde ölçü ayar denetimleri ile 12 hastane ve okul kantininde genel denetim çalışması gerçekleştirildi.

Trafik denetimleri aralıksız yürütüldü

Şehir merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapan Zabıta ekipleri 9 ayda 16 ayrı denetimde Emniyet ekiplerinin de katılımıyla kaldırıma park yapan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı. Öte yandan yolcu taşımacılığı yapan araçları da denetleyen ekipler 6 kez düzenlenen denetimler kapsamında kural dışı olan araçlara yasal işlem uyguladı. Trafik konusunda CİMER ve 153 Beyaz Masa üzerinden gelen 350 ihbarı değerlendiren ekipler talepleri karşılayarak şikayet sahiplerini de bilgilendirdi.

Ulaşım ekipleri bin 300 yeni çalışma ruhsatı verdi

Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veren Zabıta Müdürlüğü, toplu ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, servis araçlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve taksi hizmetleri standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlemeler de yaptı. 197 yeni taksinin trafiğe çıkışı için ruhsat veren ekipler, bin 251 servis aracına da güzergah belgesi ve çalışma ruhsatı düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşan toplam 103 bin 606 talep ilgili amirlerinin denetim ve incelemesinin ardından sonuca kavuşturuldu, çevrimiçi sistem ve telefonla aranarak muhataplarına bilgilendirme yapıldı. Gelen taleplerden farklı kurumları ilgilendiren konular, ilgili kuruma yönlendirilerek sonucu takip edilmesi de Zabıta Müdürlüğü tarafından yapıldı. - DÜZCE