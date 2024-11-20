Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Katı Yakıt Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Katı Yakıt Denetimlerini Sıklaştırdı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Katı Yakıt Denetimlerini Sıklaştırdı

Havaların soğumasıyla birlikte Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı yapan işyerlerinde belge ve kalorifik değer denetimlerini artırdı. Vatandaşları sağlık açısından bilinçlendirerek, izinsiz satış ve düşük kalorifik değerli kömür kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

20.11.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri havaların soğuması ile birlikte katı yakıt denetimlerini sıklaştırdı. Kömür satışı yapan işyerlerinde belge ve kalorifik değer denetimi yapan ekipler vatandaşları ve esnafı uyardı.

Düzce Belediyesi sorumluluk alanlarında vatandaşların sağlığını korumayı sürdürüyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte katı yakıtlara yönelik denetimleri artıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri kömür satışı yapan işyerlerini ziyaret etti. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği dahilinde mücavir alan sınırları içindeki kömür satılan noktaları denetledi. Ekipler işyeri sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde belgesiz satış yapmanın, katı yakıt kalorifik değeri altında kalan kömürleri satma ve depolamanın ağır yaptırımları olduğunu bildirdi.

Kalorifik Değeri belirten yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olarak 6 bin 400 kaloriden düşük olan kömürlerin kullanılmasının sağlık açısından riskli olduğunu aktaran ekipler, şartlara uygun olmayan kömür satan işyerlerinin ihbar edilmesi konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak Düzcelileri uyardı. Vatandaşların katı yakıt aldıkları işyerlerinin izin belgelerinin olmasına dikkat etmesi ve kömür torbalarında yer alan numaralar ile satış izin belgelerini karşılaştırmaları gerektiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin sık aralıklarla tekrarlanacağını, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Katı Yakıt Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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