Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Market ve Fırınlara Denetim Gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunması doğrultusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına marketlere ve fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların 153 Beyaz Masa üzerinden ilettikleri şikayetler üzerine şehir merkezinde faaliyet gösteren başta zincir marketler olmak üzere gıda ürünlerinin satışının yapıldığı marketlerde ve unlu mamul üretiminin yapıldığı işletmeler gerçekleştirilen denetimler kapsamında ekipler, tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutulup İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Müdürlükten denetimlere dair yapılan açıklamada, vatandaşların, marketlerdeki tarihi geçmiş ürünler ile raf kasa fiyatlarına yönelik şikayetlerini ve ekmek gramajlarında ve hijyen noktasında eksikliğe dair şikayetleri değerlendirilmiş olup, etiket - kasa fiyatı farkı tespit edilen 5 adet işyeri hakkında Ticaret İl Müdürlüğüne ve gramaj eksikliği, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen şikayetleri hakkında olumsuzluk tespit edilen 2 adet işyeri ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilerek gerekli yasal işlemlerin başlatılması sağlandı.

Zabıta Müdürlüğü olarak halk ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde çalışma ve denetimlerinin sıkı şekilde sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE