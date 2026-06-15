Düzce'de 18 Suç Kaydı Olan Hükümlü Yakalandı

Düzce'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suç kaydı olan 59 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki C.T.'yi yakaladı.

Hükümlünün, 18 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ayrıca Düzce 8. Asliye Ceza Mahkemesince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen C.T., Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DÜZCE