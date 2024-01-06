Düzce\'de 2023 yılında 5 bine yakın avcı kontrol edildi, 63 kişiye işlem yapıldı

DÜZCE(İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekipleri 2023 yılında 5 bine yakın avcıyı kontrol ederken yasak avlanan 63 kişiye işlem yapılırken 10 tüfeğe el konuldu 202 bin 451 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de doğanın ve yabani hayatın korunması için 24 saat görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara da göz açtırmıyor. Doğal ortama kurulan foto kapanlar ve ormanlık alan dürbünlü ekipler tarafından sürekli taranıyor. Ekipler 2023 yılında yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde 4 bin 817 avcıyı kontrol ederken, 63 kişiye işlem yaptı, 10 adet tüfeğe el koyarken 202 bin 451 TL idari para cezası uygulandı.

Ekiler, ayrıca yoğun kış şartlarında yaban hayvanların aç kalmaması için belirlenen noktalara tonlarca yiyecek bırakıyorlar. - DÜZCE