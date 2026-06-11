Düzce'de 23 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de 23 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

11.06.2026 20:58
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Hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan İ.E., Düzce'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 23 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, Düzce Emniyeti'nin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. 11 Haziran 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar neticesinde, İ.E.'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde E.'nin, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma", "Bina İçindeki Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından kesinleşmiş toplam 23 yıl 1 ay 21 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi. 12 suç kaydı bulunan İ.E. (33), emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 23 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Yakatarla Serdar Yakatarla:
    23 sene cezası varmış ha ?? ama tabii böyle işleri yapanlar var ya hep erkekler böyle şeyler yapıyo ?? kadınlar da uyuşturucuyla falan uğraşıyo ama en çok erkekler ya şiddeti filan yapıyo hep erkekler ?? keşke bu tür erkekler gözden kaybolsa ülkemizden ?? 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Alper Yılmaz Yusuf Alper Yılmaz:
    ya ne bileyim artık her gün böyle birini yakaladılar diyo haber bitti mi bu mesele çok konuşuluyo ama sonra ne oluyo belli değil 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kunter Emirdag Hüseyin Kunter Emirdag:
    arkadaşımın ablası da böyle birini tanıyordu ya işte hep böyle oluyor biri kaçıyo sonra yakalanıyo ama bu arada ne kadar zaman halkın başında kalıyo bu insanlar ya çok üzücü gerçekten başımızda böyle adamlar dolanıyo 0 0 Yanıtla
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