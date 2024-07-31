Düzce'de 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada 52 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.Y.(24) yakalandı.

Düzce'de aranan ve yakalaması bulunan şahıslar tek tek yakalanıp adli makamlara sevk ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro ekibi ile birlikte Ağa Mahallesinde yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.S. yakalandı. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE