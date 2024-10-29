Düzce\'de 27 Bin Kişi Sorgulandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 27 bin 700 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 67 şahıs gözaltına alınırken, 27 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin 700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 67 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 8 av tüfeği, 183 mermi, 9 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE