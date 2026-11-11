Düzce\'de 274 Lyrica\'nın ele geçirildiği operasyonda 9 suç kayıtlı şüpheli tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve 9 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan aramada 274 adet Lyrica isimli sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda, 9 suç kaydı bulunan M.B.Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.