Düzce'de 28 Eylül-4 Ekim narkotik operasyonda 66 kişiye işlem yapıldı, 8 tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 28 Eylül-4 Ekim narkotik operasyonda 66 kişiye işlem yapıldı, 8 tutuklandı

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Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Eylül-4 Ekim arasında yürütülen narkotik operasyonlarında 59 olaya müdahale edildi, 66 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmalarda 8 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda, 66 şüpheli şahsa işlem yapılırken 8 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 59 olaya müdahale edilirken, 66 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 8 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 2 gram kenevir tohumu, 52 adet ekstasy, 23,81 gram metamfetamin, 87,69 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 125 gram esrar, 88 bin 230 adet sentetik ecza, 29 kök kenevir, 224 gram bonzai hammaddesi, 2 kilo 396 gram sukunk, 5 gram amfetamin, 5 adet sknok bitkisi, 40 gram eroin, 7,5 gram kokain, 1 adet öğütücü ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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