Düzce'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Düzce\'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

08.05.2024 10:18
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü; Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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