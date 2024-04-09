Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce\'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca, Çilimli ve merkez ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaların detaylarına göre, bir motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir ATV şarampole uçtu ve bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Ayrıca bir patpatın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

09.04.2024 21:20  Güncelleme: 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca, Çilimli ve merkez ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk kaza, Akçakoca D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Endüstri Meslek Lisesi önünde bulunan üst geçidi kullanmayarak karşı şeride geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (54), M.K. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hem sürücü hem yaya savruldu. Kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşe Şen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ATV şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İkinci kaza ise Çilimli ilçesine bağlı Yukarıkaraköy ile Karaçörtlen köyleri arasında meydana geldi. Halil İ.D. idaresindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyerini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak şarampole uçan ATV'nin sürücüsü Halil İ.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Fatih Aydın uçuruma uçan ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti. Fatih Aydın itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak morga kaldırıldı.

Patpat devrildi: 2 yaralı

Üçüncü kaza ise Yığılca Karakaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Önder A. idaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Patpat sürücüsü Önder A. ve yanında yolcu olarak bulunan Nilüfer A. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 2 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çilimli, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı
    21:32 Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

  • Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı
    21:30 Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Bozcaada'da yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi
    21:20 Bozcaada'da yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralanan vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.

  • Şırnak'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu
    21:19 Şırnak'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu

    Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alataş mezrasında meydana gelen olayda, bir evin duvarına sığınan keçi sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 31 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı.

  • ABD'de ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi
    21:02 ABD'de ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi

    ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.

  • Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
    21:02 Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

    Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada İlhan Araç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı
    20:39 Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

    Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

  • Kahramanmaraş'ta Gölete Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
    20:36 Kahramanmaraş'ta Gölete Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

  • Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
    20:32 Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt

    Gazeteci Uğur Dündar, "siyasi rüşvet" aldığını ima ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25'lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1. yaptı." dedi.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerine saldırdı Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine saldırdı
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:35:21. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement