3.Sayfa

Düzce'de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca, Çilimli ve merkez ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk kaza, Akçakoca D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Endüstri Meslek Lisesi önünde bulunan üst geçidi kullanmayarak karşı şeride geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (54), M.K. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hem sürücü hem yaya savruldu. Kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşe Şen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ATV şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İkinci kaza ise Çilimli ilçesine bağlı Yukarıkaraköy ile Karaçörtlen köyleri arasında meydana geldi. Halil İ.D. idaresindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyerini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak şarampole uçan ATV'nin sürücüsü Halil İ.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Fatih Aydın uçuruma uçan ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti. Fatih Aydın itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak morga kaldırıldı.

Patpat devrildi: 2 yaralı

Üçüncü kaza ise Yığılca Karakaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Önder A. idaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Patpat sürücüsü Önder A. ve yanında yolcu olarak bulunan Nilüfer A. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 2 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE