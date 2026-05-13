Düzce\'de daireden yükselen alevler camları kırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 3 katlı binada çıkan ve alevlerin pencerelerden dışarı taştığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Şerefiye Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında, S.Y.'ye ait dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı sardı. Camları kırarak dışarı taşan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dairede maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DÜZCE