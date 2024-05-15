Düzce'de Kargo İle Gelen 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Kargo İle Gelen 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Düzce\'de Kargo İle Gelen 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mardin ilinden kargo yolu ile getirilen 340 paket mükerrer bandrollü kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

15.05.2024 15:19
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kargo ile gelen 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonları devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmalarında Mardin ilinden kargo yolu ile kaçak sigara getirileceği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda M.G. (51) isimli şahıstan 340 paket mükerrer bandrollü kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kargo İle Gelen 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kargo İle Gelen 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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