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Düzce'de 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce\'de 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi
25.12.2023 - 15:29,
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan Bolu plakalı araç durduruldu. Sürücü mahalinde bulunan 9 suç kaydı bulunan E.F.(36) sahsa ait 224 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, yanında bulunan 26 suç kaydı bulunan R.D. isimli şahsa ait 224 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 40 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli iki şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Tutuklama, Uyuşturucu, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de 448 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
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