Düzce\'de 64 Aranan Şahıs Yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 bin 673 şahıs sorgulanırken, aranan 65 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı.

Aramalarda 7 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 447 mermi 1 havalı tabanca ve 2 kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE