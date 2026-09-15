Düzce'de 7-13 Eylül denetimlerinde bin 175 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Düzce'de 7-13 Eylül denetimlerinde bin 175 sürücüye ceza kesildi

Düzce\'de 7-13 Eylül denetimlerinde bin 175 sürücüye ceza kesildi
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 8 bin 812 araç ile bin 665 motosiklet kontrol edildi. Kusurlu görülen bin 175 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 232 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 bin 812 araç, bin 665 motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen bin 175 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 8 bin 812 araç, bin 665 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 175 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 232 araçta trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Eylül, Polis, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 7-13 Eylül denetimlerinde bin 175 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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