Düzce'de abartı egzoz ve ses sistemi denetiminde 22 sürücü cezalandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz ve araç ses sistemlerinden kaynaklanan rahatsızlığa yönelik denetim yaptı. Denetimde 22 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bu sürücülerin araçları trafikten men edildi.
Düzce'de abartı egzoz kullanan ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçlar trafikten men edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, abartı egzoz kullandığı ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 22 sürücü tespit edildi.
Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulanırken, araçları trafikten men edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların huzurunu bozan kural ihlallerine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?