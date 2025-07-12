Düzce\'de Acil Durum Tatbikatı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hastanelerde meydana gelebilecek olayların önüne geçebilmek için tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde meydana gelebilecek olaylara yönelik tatbikatlar devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesinde 'Beyaz Kod', 'Gri Kod' ve 'Mavi Kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, Beyaz Kod, Gri Kod ve Mavi Kod senaryoları işlenirken, sağlık personelinin bu tür acil durumlara karşı bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı. - DÜZCE