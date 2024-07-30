Düzce\'de Ambulans Denetimleri Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelerde görev yapan acil sağlık hizmetinde kullanılan ambulanslar bir bir denetleniyor.

Düzce'de sağlık alanında önemli hizmet veren ambulansların denetimi sürüyor. Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimince hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla; İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Akçakoca'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ve istasyonlarda hizmet veren ambulansların kalite denetimleri gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla ambulans ve istasyonların kalite denetimlerinin periyodik olarak yapıldığını bildirdi. - DÜZCE