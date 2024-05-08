Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü

Düzce\'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü

Düzce'de Sarayyeri Mahallesi'nde çıkan anız yangını, tek katlı eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınmasıyla eve zarar verilmesini engelledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2,5 dönümlük tarla üzerinde anız yangını çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar hem Orman İşletme ekiplerini hem de Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler yanan tarlanın hemen yakınında bulunan tek katlı eve sıçramaması için çalışma başlattı. Ekipler yangını kontrol altına alarak eve zarar vermesini engelledi. Anız yangını ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yangın dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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