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Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2,5 dönümlük tarla üzerinde anız yangını çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar hem Orman İşletme ekiplerini hem de Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler yanan tarlanın hemen yakınında bulunan tek katlı eve sıçramaması için çalışma başlattı. Ekipler yangını kontrol altına alarak eve zarar vermesini engelledi. Anız yangını ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yangın dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE