Düzce’de Araçta Sıkışan Yavru Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Aracın içine giren 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'de aracın içine giren 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak annelerine teslim edildi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yavru kediler, araçların kaputuna girmeye başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de il genelinde araçların içine giren kedileri kurtarma çalışması yapıyor. Bu çerçevede Bahçeşehir bölgesinde bir aracın içinden yavru kedi sesi alan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracın altından ve motor kısmında gelen sesler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2 yavru kedi kurtarıldı.