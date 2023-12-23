Düzce\'de aranan 10 şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında araması bulunan 10 şahıs yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada başka bir suçu isleyememekten kaynaklanan infialle öldürme suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, ruhsatsız ateşli silah, mermileri satın alma veya bulundurma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, basit yaralama, mala zarar verme ve hakaret suçlarından 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan UYAP'tan aranan 9, asal suçlardan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.

Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2'si tebliğ yapılarak, 4 şahıs adliyede yapılan işlemlerine müteakip serbest kalırken 2 şahsın ise işlemleri devam ediliyor. - DÜZCE