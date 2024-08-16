Düzce'de Aranan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Düzce\'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yağma ve uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

16.08.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yağma ve uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan şahıslar yakalandı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranma kaydı bulunan ve hakkında; 11 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerine müteakip, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemlerine müteakip, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Yine uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.P. isimli şahıs yakalandı. Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığında tarafından yapılan işlemlerin ardından gönderildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Aranan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Aranan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement