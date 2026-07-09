Düzce'de Aranan 443 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Aranan 443 Hükümlü Yakalandı

09.07.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Emniyeti, 2026'da 443 aranan hükümlüyü yakalayarak 1389 yıl hapis cezası uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2026 yılının ilk 6 ayında aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda, haklarında toplam bin 389 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk 6 ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların bilançosunu açıkladı. 1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında haklarında toplam bin 389 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan hükümlüler arasında 2 kişinin 30 yılın üzerinde, 6 kişinin ise 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Aranan 443 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Rusya’da dizel yakıt ihracatı yasaklandı Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:13:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce'de Aranan 443 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.