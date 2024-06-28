Düzce'de aranan kasten adam öldürme şüphelisi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kasten adam öldürme suçundan arama kaydı bulunan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan bir kişi yakalandı. 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE
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