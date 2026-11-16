Düzce'de asayiş uygulamalarında 50 aranan şahıs yakalandı, 28 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de asayiş uygulamalarında 50 aranan şahıs yakalandı, 28 kişi tutuklandı

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Düzce\'de asayiş uygulamalarında 50 aranan şahıs yakalandı, 28 kişi tutuklandı
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Düzce Valiliği, son bir haftada il genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında 16 bin 376 kişinin kimlik sorgulandığını açıkladı. Uygulamalarda aranan 50 şahıs yakalanıp 28 kişi tutuklanırken, 6 tabanca ve bin 85 mermi ele geçirildi.

15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 bin 376 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, 28 kişi tutuklandı.

Düzce Valiliği, son bir hafta içinde il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının sonuçlarını açıkladı. Suçların önlenmesi, azaltılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen denetimlerde toplam 16 bin 376 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklandı. Asayiş uygulamalarında 6 tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 68 kartuş ve bin 85 mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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