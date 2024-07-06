Düzce'de bodrum katında 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de bodrum katında 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir binanın bodrum katında duvarın içinden ve yerde üzerine çöp ve toprakla örtülü halde 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheliler tutuklandı.

06.07.2024 23:30
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Düzce'de bodrum katında 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi

DÜZCE– Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada bir binanın bodrum katında duvarın içinden ve yerde üzerine çöp ve toprakla örtülü halde 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesi ve Burhaniye Mahallesi'nde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan E.D. ve C.S.(35), ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan; S.G.ve S.D. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 4 bin 550 adet sentetik ecza, 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, hassas terazi, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli Y.A.Ö., E.D. ve C.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Kaynak: İHA

Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de bodrum katında 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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