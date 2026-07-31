Düzce’de çatı yangını

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde Cem Aydın'a ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, çatı katını sararken, ihbar üzerine olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.