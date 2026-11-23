Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.

Yangın, merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1963. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur ve Eren T. kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yapının bitişiğindeki Zafer Aslım'a ait evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 vatandaşa da ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Onur ve Eren T. kardeşlere ait ev ile Zafer Aslım'a ait evin çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zafer Aslım, yangın sırasında evde olmadığını, dışarıdayken telefonla aranarak evinin yandığının haber verildiğini söyledi.