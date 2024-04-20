Düzce\'de Cinayet: 1 Tutuklama, 5 Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Düzce'de yaşanan cinayet olayında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde 27 Aralık 2023 Günü R.K isimli şahıs ateşli silahla öldürüldü. Meydana gelen cinayetle ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülün soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yapmış olduğu sistemli ve titiz çalışmalar neticesinde olayın faili olduğu yönünde kuvvetli şüphe elde edilen Ö.Y isimli şahıs teknik takibe alındı. Elde edilen delillerle birlikte olayla ilişkisi olabileceği anlaşılan şahısların belirlenerek 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayda Ö.Y., B.Ş., Ş.Ç., S.Y., A.S. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı. 8 ayrı ikamette yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek olarak tabir edilen tüfek ve 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Ö. Y. yapılan sorgulamalarda kasten öldürme suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE
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