Düzce'de Cinayet: 1 Tutuklama, 5 Adli Kontrol Şartıyla Serbest - Son Dakika
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Düzce'de Cinayet: 1 Tutuklama, 5 Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Düzce\'de Cinayet: 1 Tutuklama, 5 Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayında, polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli olarak gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda bir pompalı tüfek ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

20.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
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Düzce'de yaşanan cinayet olayında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde 27 Aralık 2023 Günü R.K isimli şahıs ateşli silahla öldürüldü. Meydana gelen cinayetle ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülün soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yapmış olduğu sistemli ve titiz çalışmalar neticesinde olayın faili olduğu yönünde kuvvetli şüphe elde edilen Ö.Y isimli şahıs teknik takibe alındı. Elde edilen delillerle birlikte olayla ilişkisi olabileceği anlaşılan şahısların belirlenerek 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayda Ö.Y., B.Ş., Ş.Ç., S.Y., A.S. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı. 8 ayrı ikamette yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek olarak tabir edilen tüfek ve 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Ö. Y. yapılan sorgulamalarda kasten öldürme suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Cinayet: 1 Tutuklama, 5 Adli Kontrol Şartıyla Serbest - Son Dakika

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