Düzce'de Resul Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Resul Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı

Düzce\'de Resul Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı

Düzce'de 27 Aralık 2023 tarihinde öldürülüp yol kenarına atılan Resul Kaplan'ın cinayet zanlıları, polis ekiplerinin 5 bin saatlik kamera incelemesinin ardından yakalandı. 6 şahıs tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

19.04.2024 14:21
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Düzce'de 27 Aralık 2023 tarihinde öldürülüp yol kenarına atılan Resul Kaplan'ın cinayet zanlıları polis ekiplerinin 5 bin saatlik kamera incelemesinin ardından yakalandı. 6 şahıs tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

Düzce'de 27 Aralık 2023 tarihinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde arabadan yola atıldığı tespit edilen Resul Kaplan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişileri o zamanlar gözaltına almış fakat şahısların Resul Kaplan ile yan yana gelmedikleri tespit edilmişti. Asayiş Şube ekipleri ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince olayın gerçekleştiği yer ile Resul Kaplan'ın son görüldüğü yer arasında bulunan yüzlerce kamera kaydı emniyete götürüldü.

5 bin saat kamera kaydı izlendi

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 bin saatlik kamera kayıtları, Asayiş Şube ekiplerince günlerce izlendi. Olaya karışan şahıslar tek tek tespit edildi. Resul Kaplan'ı önce darp eden, ardından da arabaya koyup yol kenarına attığı tespit edilen şahıslar kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından fiziki takip başlatıldı. Yapılan fiziki takiplerin ardından 18 Nisan 2024 Perşembe günü eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Resul Kaplan'ı öldürdüğü tespit edilen Ö.Y., Resul Kaplan'ı darp edip ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilen Ş.T., S.Y., ve B.Ş. ve bu şahısların kaçıp saklanmasına yardım ettiği belirlenen I.A. ve A.S. operasyonla gözaltına alındı. Suçlarını kabul eden zanlılar hakim karşısına çıkarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Resul Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika

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