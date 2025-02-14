Düzce\'de Damperli Kamyonun Fren Balataları Tutuştu, Alev Topuna Döndü

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Düzce'de fren balatalarından tutuşan damperli kamyon alev topuna döndü.

Yangın, Düzce Kuzey Çevre bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Çamköy istikametine seyir halinde olan 06 FS 434 plakalı damperli kamyonun fren balatalarından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, araç alev topuna döndü. Güzergah üzerinden geçen sürücüler yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulunmasına rağmen alev alev yanan damperli kamyonda ki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kamyonun kabin kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE