Düzce'de DEAŞ ve FETÖ Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından DEAŞ ve FETÖ/PYD terör operasyonu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde DEAŞ ve FETÖ/PYD terör operasyonları sürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlar da DEAŞ Terör örgütüne üye olma şüphelisi 3 şahıs ile FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 1 sahsa işlem yapıldı. - DÜZCE