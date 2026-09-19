Düzce'de denetimlerde 173 araç trafikten men edildi, 878 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Düzce'de denetimlerde 173 araç trafikten men edildi, 878 sürücüye ceza kesildi

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Düzce\'de denetimlerde 173 araç trafikten men edildi, 878 sürücüye ceza kesildi
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Düzce'de trafik ekiplerinin son bir haftada il genelinde yaptığı denetimlerde 878 sürücüye cezai işlem uygulandı, 151 sürücü hız ihlalinden radara yakalandı. Denetimlerde 173 araç trafikten men edilirken 21 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 760 araç, bin 290 motosiklet denetlenirken 878 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 151 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 9 bine yakın araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 151 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 49 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 97 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 30 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 23 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücüye ses ve gürültüden, 21 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı, 173 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de denetimlerde 173 araç trafikten men edildi, 878 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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