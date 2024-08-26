Düzce\'de Drift Yapan Gence Ehliyete El Konuldu ve Cezai İşlem Uygulandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesinde kiraladığı araç ile drif atan gencin 2 ay ehliyetine el konuldu 58 bin 187 TL para cezası kesildi.

Düzce'de trafik kurallarına ihlal eden sürücülere güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Düzce Kent merkezi Aydınpınar Caddesi üzerinde drif atan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede tespit edip cezai işlem uyguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından gereği yapıldı diyerek yaptığı paylaşımda "Düzce Merkez Aydınpınar caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.'ya; toplamda 58 bin 187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE