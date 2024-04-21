Düzce\'de Durdurulan Tırda 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de gözaltına aldı.
Düzce'de Olimpiyat kavşağı mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı tırın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz göçmen yakaladı. Tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi. 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi. - DÜZCE
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Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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