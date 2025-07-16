Düzce\'de Eşek, Itfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de Küçük Melen Çayı'na düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde meydana geldi. Burhan K'ye ait eşek otlanırken Küçük Melen Çayı'na düştü. Sudan çıkamayan eşeği gören sahibi ve etrafta bulunan vatandaşlar, eşeği sudan çıkaramayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gidene kadar vatandaşlar, eşek sahibini 'Burhan amca itfaiye geliyor' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşeği sudan çıkararak sahibine teslim etti. - DÜZCE