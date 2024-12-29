Düzce'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Düzce\'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulamalarını önlemek için market denetimleri yaptı. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinden hijyen şartlarına kadar birçok alanda kontrol gerçekleştirdi.

29.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta ekipleri fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetim yapıldı.

Cumayeri Belediyesi halkın sağlığı ve ekonomik refahı için market denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen şartlarını ve fiyat etiketlerini kontrol ederek hem sağlıklı hem de güvenilir bir alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyor.

Yetkililer "Bu kontroller, asgari ücrete yapılan zam sonrasında fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla da gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek ve tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemler uygulanacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumayeri, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.