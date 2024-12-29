Düzce\'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta ekipleri fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetim yapıldı.

Cumayeri Belediyesi halkın sağlığı ve ekonomik refahı için market denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen şartlarını ve fiyat etiketlerini kontrol ederek hem sağlıklı hem de güvenilir bir alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyor.

Yetkililer "Bu kontroller, asgari ücrete yapılan zam sonrasında fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla da gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek ve tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemler uygulanacaktır" dedi. - DÜZCE