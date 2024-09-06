Düzce\'de Fındık Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Düzce'nin fındık tarlasında meydana gelen anız yangını, Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Düzce Kuzey Çevre yolu Muncurlu Köyü mevkiinde fındık ağaçları bulunan arazide bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yerleşim yerine yakın konumdaki fındıklık yangını çevredeki konutlara ve diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 dönüm büyüklüğündeki fındık arazisi zarar gördü.

İtfaiyeden vatandaşlara uyarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, anız yangınları konusunda vatandaşları uyararak, "Anız yangınları topraktaki organik maddeleri yok ederek toprağın verimini düşürmektedir. Sonbahar aylarında otların kurumasına bağlı olarak yangın riski artmakta olup, bu nedenle yangına sebebiyet verecek şekilde tarım ve orman alanlarında ateş yakılmaması, cam şişe ve izmarit atılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi. - DÜZCE