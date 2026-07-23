Düzce’de fındıklıkta korkutan yangın

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındıklıkta çıkan yangın, muhtarın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Doğancılar köyünde bir fındıklıkta yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek yaklaşık 4 dönümlük fındıklık alana yayıldı. Doğancılar Köyü Muhtarı Raif Kocaman, yükselen dumanları erken fark ederek, durumu yetkililere bildirdi. Muhtarın hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki geniş fındıklık alanlara ve ormanlık bölgeye sıçraması önlenirken, yaşanabilecek büyük bir facianın da önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bölgede yeniden alevlenme yaşanmaması için ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.