Düzce’de fındıklıkta korkutan yangın - Son Dakika
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Düzce’de fındıklıkta korkutan yangın

Düzce’de fındıklıkta korkutan yangın
23.07.2026 20:27  Güncelleme: 20:33
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Doğancılar köyünde fındıklıkta çıkan yangın, muhtarın erken fark etmesi ve hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındıklıkta çıkan yangın, muhtarın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Doğancılar köyünde bir fındıklıkta yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek yaklaşık 4 dönümlük fındıklık alana yayıldı. Doğancılar Köyü Muhtarı Raif Kocaman, yükselen dumanları erken fark ederek, durumu yetkililere bildirdi. Muhtarın hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki geniş fındıklık alanlara ve ormanlık bölgeye sıçraması önlenirken, yaşanabilecek büyük bir facianın da önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bölgede yeniden alevlenme yaşanmaması için ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Akçakoca, İtfaiye, Yaşam, Düzce, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce’de fındıklıkta korkutan yangın - Son Dakika

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