Düzce'de Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Düzce'de Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce\'de Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur yağışı nedeniyle şehir merkezinde ağaçlar devrildi. Servis minibüsü ve bir otomobil ağaçların altında kaldı. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

13.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:17
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Düzce'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde ağaçlar devrildi. Servis minibüsü ve bir otomobil devrilen ağaçların altında kaldı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağışlı hava uyarısını ardından öğlen saatlerinde Düzce fırtınaya teslim oldu. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle Düzce şehir merkezinde Hamidiye Mahallesi ve Aziziye Mahallesinde ağaçlar devrildi. Ağaçların altında park halindeki bir servis minibüsü ve bir otomobil kaldı. Ayrıca devrilen ağaçlar nedeniyle yollarda kapandı.

Düzce Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları keserek yoldan kaldırdı.

Ağacın altında kalan otomobilin sahibi Ayşe Kalaycıoğlu, kursa geldiğini belirterek park yeri bulamadığı için ağacın altına çektiğini ancak ağaç yıkıldığı için otomobilinin ağaç altında kaldığını belirterek, "Kursa gelmiştim. Ancak park ettiğim yere başka araçlarda çekiyor diye bende park ettim. Otomobilimin önüne telefonumu bırakırım her zaman. Ağaç yıkıldığını da telefonla haber verdiler. Geldiğimde ağaç, arabamın üzerine yıkılmış gördüm" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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